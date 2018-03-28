Люксембург отзывает посла в Москве

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн решил отозвать посла в Москве для консультаций. Об этом информирует "Громадське" со ссылкой на 5 minutes RTL.

МИД Люксембурга официально выказал свою поддержку Великобритании после атаки в Солсбери и заявил о "серьезные вопросах относительно нашей общей безопасности".

"Правительство соглашается с оценками правительства Великобритании, что очень вероятно, что Российская Федерация ответственна за этот акт и что нет другого правдоподобного объяснения", - добавили в МИД.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

На саммите ЕС, который завершился 23 марта, страны Евросоюза выступили в поддержку Великобритании. Некоторые страны, в том числе Польша, рассматриват возможность высылки российских дипломатов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

О высылке российских дипломатов объявили Соединенные Штаты, Канада и 14 европейских государств, в том числе Германия, Франция, Италия, Чехия и другие. В заявлениях Вашингтона и Оттавы высылаемые сотрудники дипмиссий обвинялись в связях с российской разведкой и в "злоупотреблении дипломатическими полномочиями". Кроме того, США заявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.