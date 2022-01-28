Мільярдер Річард Бренсон закликав світовий бізнес відстояти суверенітет України

Засновник Virgin Річард Бренсон відреагував на скупчення російських військ біля кордонів з Уккраїною

Відомий британський мільярдер та засновник Virgin Group Річард Бренсон закликав світовий бізнес об'єднатися зусиллями та відстояти суверенітет України в умовах російської агресії. Мільярдер написав статтю "Мої думки про Україну та Росію, в якій висловив переконання, що "Путін не зможе здобути перемогу у цій війні".

За словами Бренсона, лідери бізнесу у всьому світі з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військ і техніки на кордоні України.

"Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі... Зараз кожному з нас важко приховати своє роздратування. Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої?", - йдеться у статті Бренсона.

Він нагадав, що у 2014 році він та його партнери доклали зусиль для мобілізації російських та українських бізнесменів, щоб вони підтримали мирне врегулювання конфлікту. Однак, його план так і не було реалізовано, оскільки російські бізнесмени побоялися це робити публічно.

"Я пам'ятаю численні серйозні зустрічі та дзвінки з лідерами та експертами у сферах політики та бізнесу, і ми набагато краще зрозуміли динаміку сил, що підігріває цей конфлікт. Ми також побачили, що жоден із наших російських контактів, хоча приватно виступав проти військової інтервенції Росії, не бажав підносити свій голос публічно. Ми випустили ділову заяву, яку охоче підписали західні та українські бізнес-лідери, але нам не вдалося отримати жодного російського підпису, тому що їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великий", - написав Бренсон.

На думку відомого бізнесмена, війна між Україною та Росією матиме "жахливі та руйнівні наслідки", вона ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу та зруйнує російську економіку.

"Звичайно, це завдасть величезної шкоди та страждань людям, молодим і літнім, які намагаються жити в мирі по обидва боки кордону. Як часто, основний тягар агресії нестиме мирне населення. Кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська і найманці грають жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту", - зазначив він.

Бренсон також висловив сумнів, що президент країни-агресорки Володимир Путін не зможе здобути перемогу у цій війні.

"Це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має дуже хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни", - переконаний Бренсон.

Попри все, на його думку, російський народ колись зрозуміє, що заслуговує на краще. Це станеться, тоді, "коли неминуче повстання українців, які захищають свої будинки, села та міста, поверне нав'язливий привид невдачі Радянського Союзу в Афганістані та його смертельні втрати".

Засновник корпорації Virgin Group також закликав лідерів бізнесу об'єднатися з метою відстоювання суверенітету України.

"Для лідерів бізнесу це - момент зібратися разом і відстояти суверенітет України. Навіть якщо це має свою ціну, всі ми повинні дати чіткий сигнал, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова бізнес-спільнота підтримуватиме весь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка прагне порушити суверенітет іншої", - резюмував Бренсон.

Як інформував ZAXID.NET, США вирішили скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через загрозу російського вторгнення до України.

Хто такий Річард Бренсон

Річард Чарльз Ніколас Бренсон - англійський підприємець, засновник корпорації Virgin Group, до складу якої входить одна з найбільш відомих в останні роки Virgin Galactic, що розробляє літак для космічного туризму VSS Unity класу SpaceShipTwo.

Нині кількість компаній, які входять до Virgin Group, становить близько 360. 2012 року оборот корпорації склав 24 млрд. Згідно з оцінками журналу Forbes, розмір статків Бренсона оцінюється у 5 млрд доларів.

У жовтні 2007 року його внесли до британського рейтингу "100 геніїв сучасності", складеного консалтинговою компанією Creators Synectics.

На формування рейтингу впливали роль у зміні системи поглядів, суспільне визнання, сила інтелекту, досягнення та культурна значимість кожного з кандидатів.

Річард Бренсон зробив декілька спроб побити світові рекорди, починаючи з 1985 року, коли він спробував отримати Блакитну стрічку Атлантики за найшвидший перетин Атлантичного Океану.

Рік по тому його повітряна куля на гарячому газі Virgin Atlantic Flyer перетнула Атлантику. У січні 1991 року Бренсон перетнув Тихий океан від Японії до Арктичної частини Канади теж на повітряній кулі.

У березні 2004 року Бренсон встановив рекорд найшвидшого перетину Ла-Маншу на автомобілі-амфібії, пропливши від Дувра до Кале на Gibbs Aquada за 1 годину 40 хвилин і 6 секунд.

У липні минулого року компанія Virgin Galactic, яка належить Річарду Бренсону, здійснила перший суборбітальний політ з повним екіпажем. Одним з пасажирів став і сам Бренсон. 70-річний Бренсон вирушив у космос як пасажир ракетного літака Unity, який його компанія Virgin Galactic розробляла в США протягом останніх двох десятиліть.

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