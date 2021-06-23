Міністр оборони Британії назвав обстріл есмінця біля Криму дезінформацією РФ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував "дезінформацію" з боку Росії про нібито відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" з боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму у середу.

Про це він заявив депутатам британського парламенту, передає Укрінформ із посиланням на Independent.

Воллес додав, що у неправдивих твердженнях Москви про інцидент немає нічого нового: "Ми не здивовані цим, ми готові до цього".

"Дезінформація, недостовірна інформація - це те, що ми регулярно спостерігаємо... Ми не будемо ухилятися від дотримання міжнародного права та своїх прав на морі", - зауважив Воллес.

Тобіас Еллвуд, голова парламентського комітету з оборони, припустив, що "це насправді швидше словесна війна".

Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії спростували інформацію про відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" з боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму у середу, 23 червня.

У британському відомстві заявили, що корабель Королівського флоту здійснює мирний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права і здійснював звичайний транзит з Одеси до Грузії через Чорне море.

"Ми вважаємо, що росіяни проводили артилерійські навчання в Чорному морі та попередньо попередили морське співтовариство про свою діяльність. У HMS Defender не стріляли, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби", - йдеться у повідомленні.

Раніше в середу Міноборони РФ заявило, що російські військові та прикордонники нібито відкрили "попереджувальний" вогонь і зробили "попереджувальне" бомбометання по курсу британського есмінця "Дефендер". Як стверджували у міноборони РФ, це сталося, коли есмінець проходив у Чорному морі біля берегів окупованого Росією Криму в районі мису Фіолент. У російському відомстві заявили, що британський корабель, нібито, "зайшов у територіальні води РФ", та не реагував на попередження.

Пізніше стало відомо, що військового аташе Великої Британії у Москві викликали до Міноборони РФ через інцидент із британським есмінцем у Чорному морі.

Як повідомлялося, українська АРК Крим була окупована Росією в результаті агресії, що розпочалася 20 лютого 2014 року.