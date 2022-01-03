Міністр закордонних справ ФРН та голова Держдепу США обговорять "українське питання"

5 січня міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок здійснить візит у Вашингтон. Під час зустрічі з главою Держдепартаменту Ентоні Блінкеном сторони обговорять й українське питання.

Про це повідомив на на брифінгу в понеділок представник МЗС ФРН Крітофер Бургер, передає Укрінформ.

Бербок проведе переговори з главою Державного департаменту Ентоні Блінкеном та іншими посадовцями.

"Серед тем для обговорення насамперед ситуація на кордонах та довкола України, а також двосторонні та багатосторонні діалогові формати з російською стороною", - зазначив Бургер.

Мова йде про переговори 10 січня в Женеві між США та Росією, засідання Ради НАТО-Росія, де Німеччина планує виступати як активний член Альянсу", переговори політичних радників "нормандського формату", дискусія на платформі ОБСЄ.

Крім цього мністр Бербок провела днями телефонні розмови з колегами зі США, Великої Британії та Франції, під час яких блок питань Україна-Росія був першочерговим на порядку денному.

"Американська та європейська сторона чітко показують, що ми працюємо в одному напрямку, надсилаємо спільні меседжи", - резюмував представник МЗС. Схожі новини: У неділю, 2 січня, відбулись перемовини між президентами України та США Володимиром Зеленським і Джо Байденом.

Байден зазначив, що США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Також президенти обговорилидвосторонній діалог між державами. Здійснювати його планують через Раду Росія-НАТО та в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.