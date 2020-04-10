Міністри ЄС погодили антикризовий пакет на загальну суму 540 млрд євро

Вчора, 9 квітня, міністри фінансів Європейського Союзу домовилися щодо підтримки найбільш постраждалих країн від поширення коронавіруса.

Передбачена підтримка на суму 540 млрд євро. Про це пише Reuters.

Голова єврогрупи міністр фінансів Португалії Маріо Сентено уточнив, що 100 млрд євро підуть на субсидування заробітних плат, щоб фірми могли скоротити робочий час, а не робочі місця. Крім того, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розширить кредитування компаній на 200 млрд євро, а фонду Європейського механізму стабільності (ЄСМ) надасть урядам 240 млрд євро дешевих кредитів.

Наголошується, що пакет прийнятих заходів дозволить збільшити фінансову підтримку економік країн ЄС в умовах пандемії до 3,2 трлн євро ($ 3,5 трон), що є найбільшою антикризовою програмою у світі.

Угода була досягнута після того, як Німеччина і Франція зуміли подолати опозицію Нідерландів, яка наполягала на додавання економічних умов до надзвичайного кредиту для урядів, які переживають наслідки пандемії, і переконали Італію, що блок проявить солідарність.

При цьому в угоді не згадується використання спільного боргу для фінансування відновлення - пункт, на якому наполягали Італія, Франція та Іспанія, але проти чого виступали Німеччина, Нідерланди, Фінляндія та Австрія.

Раніше повідомлялося, що у минулому місяці Європейський центробанк для підтримки економіки виділив більше 700 мільярдів євро на викуп цінних паперів. Такі країни як США і Япония виділяють трильйони доларів для допомоги національним економікам та на підтримку пересічних громадян. Крім інших країн фінансову підтримку Євросоюзу в цілях подолання наслідків пандемії отримає і Україна. Уряд України виділив на боротьбу з епідемією коронавіруса 97 мільйонів гривень.

За матеріалами: Reuters