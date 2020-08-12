Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять протести в Білорусі

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу на відеоконференції 14 серпня обговорять ситуацію в Білорусі.

Середа, 12 серпня 2020, 13:12

Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

"У відповідь на запит Польщі в цю п'ятницю глави МЗС країн ЄС проведуть спеціальну відеоконференцію для обговорення ситуації в Білорусії", - говориться в повідомленні.

Крім того, глави МЗС ЄС обговорять ситуацію в Туреччині, Венесуелі і Лівані.

Раніше Європейська служба зовнішніх справ оприлюднила першу офіційну спільну позицію Європейського Союзу щодо виборів і спричинених ними протестів у Білорусі.

Також міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих.

9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко - 80,23%.

Вдень 9 серпня в Білорусі почалися масові протести.

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