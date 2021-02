Мішель: ЄС захищатиме територіальну цілісність України та Грузії

Євросоюз захищатиме територіальну цілісність України та Грузії.

Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністрами Вишеградської групи у Кракові у рамках відзначення 30-річчя об'єднання сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У найближчі тижні я матиму нагоду поїхати до України і до Грузії. Там говоритиму, як ми хочемо реалізувати нашу солідарність із цими країнами, захищаючи також цінності територіальної цілісності України і Грузії", - сказав Мішель.

Як президент Євроради написав у Твітері, під час зустрічі у Кракові обговорили спільні виклики: відновлення Європи після пандемії COVID-19, кліматичні виклики, цифрову економіку, безпеку й оборону, відносини із зовнішніми партнерами та європейські цінності.

With @MorawieckiM @i_matovic @AndrejBabis & Viktor Orban, I attended the jubilee of the #VisegradGroup

In Krakow we discussed our common challenges: #COVID19 coordination & recovery, Climate & Digital, Security & Defense, External relations & European values. #30yearsV4 pic.twitter.com/93I8jeL0bJ - Charles Michel (@eucopresident) February 17, 2021 Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель планує 2-3 березня приїхати з візитом в Україну та відвідати Донбас.