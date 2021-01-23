Мітинги в Росії на підтримку Навального розганяють силовики

У Росії на акціях підтримки опозиціонера Олексія Навального затримали 1614 осіб.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ОВД- инфо.

Так, на даний момент, у зв'язку з акцією протесту проти затримання Навального загалом у Росії затримали 1614 осіб.

Найбільше затриманих в Москві - 513, на другому місці Санкт-Петербург - 212, 92 людини в Новосибірську, 49 осіб в Омську і 47 в Казані.

Що сталося раніше

Навальний в серпні був отруєний в Росії забороненою бойовою отруйною речовиною з групи "Новачок" і потім перевезений на лікування до Німеччини. Після курсу реабілітації він 17 січня повернувся в Росію і відразу ж був затриманий, а потім заарештований на 30 діб. Представники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) заявили, що опозиціонер перебував у розшуку за порушення умовного терміну покарання у справі "Ів Роше". Засідання за клопотанням про заміну умовного терміну на реальний заплановано на 2 лютого.

Навальний звинувачує в спробі свого вбивства президента РФ Володимира Путіна і Федеральну службу безпеки (ФСБ РФ). В Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) закликали Росію розслідувати отруєння політика. Журналісти Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про групу можливих співробітників ФСБ, ймовірно, причетних до отруєння.

Влада РФ заперечує всі звинувачення. ЄС і Великобританія ввели санкції за отруєння Навального. Із закликом про звільнення Навального виступили ЄС, НАТО, Німеччина, США та інші країни.

В Єкатеринбурзі на акцію протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального вийшло близько семи тисяч осіб.

У Москві учасники мітингу кидали пластикові пляшки і сніжки в поліцію.