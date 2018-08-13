"Майдан" в Румынии: протестующие устанавливают палатки

В воскресенье, 12 августа, вечером в Румынии началась третья серия уличных протестов из-за наступления правительства на антикоррупционные институции, в одном из городов демонстранты разбили палатку.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на румынское агентство Mediafax.

Также как и во время субботнего митинга, протесты не ограничились столицей - люди вышли на улицу также в других крупных городах страны.

В Бухаресте снова речь шла о десятках тысяч демонстрантов, как собрались на площади Виктории. В региональных центрах масштаб протесов был несколько меньшим, но также значительным.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы городов Клуж-Напока, Констанца, Яссы, Сибиу, Меньшие демонстрации прошли в других городах.

Особенностью воскресных демонстраций стало то, что небольшая часть активистов оставалась на улице всю ночь - об этом сообщают из Бухареста Клуж-Напоки. Так, около полуночи возле префектуры Клуж-Напоки было около 80 человек, которые разбили на площади перед государственным зданием палатку и потребовали встречи с префектом.

О значительных инцидентах во время митинга не сообщалось.

Напомним, во время стычек на антиправительственном митинге, который состоялся 10 августа, пострадали 440 человек. Тогда полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы.