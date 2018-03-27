Македония также высылает одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля"

МИД Республики Македонии заявил, что страна высылает одного российского дипломата в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

"МИД объявляет, что в тесных консультациях с нашими союзниками ЕС и НАТО и в солидарности с Великобританией, решил выслать одного дипломата РФ в Республике Македония в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года," - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что использование военного оружия нарушает международное право, что сказывается на безопасности всех стран мира.

Ранее 20 стран мира уже выслали российских дипломатов, среди которых США, Германия, Польша, Франция, Канада и Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что страну покинут 13 российских дипломатов. Великобритания уже поблагодарила Украину за это решение.