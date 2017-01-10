Маккейн и Грэм сегодня презентуют новый проект санкций против России

Двое заядлых критиков Дональда Трампа от Республиканской партии во вторник презентуют двухпартийный законопроект об усилении санкций против России за ее вмешательство в президентские выборы в ноябре.

Об этом сообщает влиятельное американское издание Politico.

"Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм планируют представить этот законопроект во второй половине дня во время пресс-конференции с сенатором-демократом Беном Кардином, который считается главным спонсором законопроекта, а также при участии еще семи других соавторов, в том числе Марко Рубио, Бена Сасса и Роба Портмана", - отмечается в сообщении.

Проект закона имеет целью "послать четкий месседж, что ключевые республиканцы продолжают настаивать на наказании России за ее агрессивное поведение, "несмотря на желание избранного президента улучшить отношения с Кремлем, а также умаление с его стороны последствий вмешательства России в выборы".

Документ получил название "Акт по противодействию боевым действиям со стороны России - 2017". Он появится после того, как на прошлой неделе американское разведывательное сообщество обнародовало рассекреченную часть доклада о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Как ожидается, новые санкции будут вводить запрет на выдачу виз и замораживание активов тех, кто подрывает кибербезопасность государственной или частной инфраструктуры и демократических институтов". Ограничения могут также охватить соглашения с российским оборонным и разведывательным секторами, "потенциально усложняя для банков ведение бизнеса с российскими военными и шпионскими агентствами".

Кроме того, законопроект закрепит санкции администрации Обамы против России, введенные в ответ на вмешательство РФ в выборы и ее попытку аннексии Крыма в 2014 году. Документ также будет запрещать любые действия, что подразумевает признание российского суверенитета над Крымом.