Маккейн назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма РФ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "еще одним актом беззастенчивого государственного терроризма России".

Об этом говорится в сообщении на сайте политика.

"Во время еще одного беззастенчивого акта государственного терроризма России среди белого дня в Киеве был убит депутат Денис Вороненков. Ужасное преступление является продолжение кампании в стиле КГБ по запугиванию всех, кто находится в оппозиции к тирану Владимиру Путину", - написал Маккейн.

Сенатор отметил, что Вороненков выступал против режима Путина и его незаконного вторжения в Украину. Он также оказывал помощь прокуратуре в следствие по делу о госизмене экс-президента Украины и "марионетки Путина Виктора Януковича".

"К сожалению, Денис Вороненков стал еще одним человеком, который как и Сергей Магнитский, Борис Немцов заплатили жизнью за то, что говорили правду в путинской России", - заявил Маккейн.

Сенатор сказал, что его мысли с женой погибшего депутата Марией и их детьми, выразив при этом надежду, что они найдут утешение и будут гордиться смелостью и отвагой близкого им человека.