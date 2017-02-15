Маккейн назвал угрозой для США тайное развертывание Россией крылатых ракет

Председатель комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн назвал "значительной военной угрозой" тайное развертывание Россией крылатых ракет

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора, передает Depo.ua.

"Владимир Путин продолжает тестирование новой администрации (США, - ред.), развертывание Россией крылатых ракет с ядерными боеголовками наземного базирования в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является значительной военной угрозой для Вооруженных сил США в Европе и наших союзников по НАТО", - заявил Маккейн.

По словам Маккейна, Конгресс США "ясно дал понять", что нарушение договора Россией требует содержательного ответа.

"В свете последних событий, настало время для новой администрации принять срочные меры, чтобы усилить нашу сдерживающую позицию в Европе и защитить наших союзников. В более широком смысле, мы должны продолжить текущую модернизацию американских ядерных сил и быть готовы противостоять российской ядерной доктрине, в которой содержится призыв к применению ядерного оружия первыми", - говорится в заявлении Маккейна.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нарушила договор с США о размещении крылатых ракет.

Depo

http://www.depo.ua/