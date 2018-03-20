Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн подверг жесткой критике решение президента США Дональда Трампа поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Влиятельный сенатор-республиканец назвал Путина диктатором, российские выборы - фикцией.

Маккейн также заявил, что действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, которым должен быть президент США.

"Сделав это с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны. В том числе, многочисленных российских патриотов, которые так рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму", - сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте сенатора и на его странице в Facebook во вторник, 20 марта.

Напомним, в 20 марта ходе телефонного разговора с президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта - в день четвертой годовщины оккупации Крыма Россией. Их победителем традиционно объявили Владимира Путина, который стал президентом в четвертый раз с рекордными 76% голосов.

Первыми Путина поздравили, преимущественно, диктаторы и автократы - президенты большинства бывших советских государств, за исключением Украины, Грузии, Литвы Латвии и Эстонии, а также глава оккупированной Абхазии, руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы и Боливии.

Большинство лидеров западных государств Путина не поздравляли.

Украина протестовала против проведения "голосования" а оккупированном Крыму. Европейский Союз сделал официальное заявлении о непризнании российских "выборов" на полуострове.

УкропNews.com

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