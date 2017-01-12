Маккейн сомневается в возможности "перезагрузки" отношений с РФ

Американский сенатор, глава комитета Сената по Вооруженным силам США Джон Маккейн сомневается в возможности "перезагрузки" отношений с Российской Федерацией. Об этом он заявил в интервью DW.

"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным...Единственное, что в состоянии понять Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - заявил Маккейн

Он также считает единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным "принципы Рональда Рейгана - достижение мира через силу". Кроме того, в ходе интервью Маккейн назвал Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ", а также заявил об уверенности в причастности России к кибератакам.

Напомним, ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что США будут разговаривать с Россией и Китаем с позиции силы.