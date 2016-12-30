Маккейн заявил, что Россия представляет угрозу фундаментальным основам демократии

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал к введению санкций против России за ее предполагаемую попытку повлиять на президентские выборы в США, добавив, что эта страна в дальнейшем представляет "угрозу фундаментальным основам демократии". Об этом сообщает информационное агентство АР.

Во время визита в Литвe в четверг, американский законодатель заявил, что вряд ли усилия России, однако, повлияли на исход президентских выборов в США.

Однако председатель Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн сказал, что он и его коллега сенатор-республиканец Линдси Грэм "будут призывать к ужесточению санкций против России за то, что она пыталась сделать в ходе выборов в США".

Сенатор-демократ Эйми Клобучар, которая входит в состав делегации Конгресса США, которая совершает турне по Европе, также выступала в поддержку санкций в отношении Кремля.

"Нам необходимо ввести санкции против России за эти кибератаки, и отправить новой администрации США отчетливый сигнал о существовании в Конгрессе поддержки таких карательных мер со стороны обеих партий", - заявила сенатор из штата Миннесота.

В четверг американские законодатели завершают свое турне балтийскими странами, на повестке дня которого стоял вопрос безопасности.

Затем сенаторы Маккейн, Грэм и Клобучар едут в Украину, Грузию и Черногорию.

Times.dn.ua

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