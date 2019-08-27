Макрон анонсировал "нормандский" саммит в сентябре

Лидеры "Группы семи" (G7) поддержали проведение саммита в нормандском формате в ближайшие недели.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс конференции по результатам саммита G7, который завершился во французском Биаррице, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Макрон, в частности, обнародовал короткое заявление глав государств и лидеров G7, которое лидеры приняли вместо традиционного коммюнике.

"Украина. Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в течение ближайших недель с целью получения конкретных результатов", - говорится в заявлении.

Президент Франции уточнил, что "нормандский" саммит может состояться в сентябре.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.