Макрон и Путин обсудили "особый статус" Донбасса - Кремль

Перед этим Макрон говорил по телефону с Зеленским.

Французский президент Эммануэль Макрон позвонил своему россййскому коллеге Владимиру Путину, они обсудили ситуацию в Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита лидеров нормандской четверки, сообщилив понедельник в Кремле.

Макрон и Путин отметили, что "проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений".

"В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идёт о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", - говорится в сообщении администрации президента РФ.

Президенты Украины и Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 15 ноября обсудили предстоящий саммит "нормандской четверки", который должен состояться 9 декабря в Париже. По данным Le Figaro, целью саммита является "открытие новой последовательности имплементации Минских договоренностей".

14 июля в Париже и 2 сентября в Берлине состоялись встречи внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью восстановление работы "нормандского формата". Встреча лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 17 сентября, но ее отменили по инициативе России.

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.