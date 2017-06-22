Макрон хочет провести встречу в "нормандском формате" перед саммитом G20

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании провести встречу в "нормандском формате" перед саммитом G20 в Гамбурге.

По словам французского лидера, встреча в таком формате поможет ему лучше понять, на каком этапе находится урегулирование военного конфликта на Востоке Украины, цитирует политика издание Le Figaro.

"В том, что касается украинского вопроса, я дам вам четкий ответ после моих первых переговоров в рамках "нормандского формата". Но совершенно точно, что наш долг - защищать Европу и ее союзников в регионе. По данному вопросу мы не должны отступать от своей позиции", - подчеркнул Макрон.

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Напомним, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным 29 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в ближайшее время провести встречу в "нормандском формате".

30 мая в Берлине состоялась встреча заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

Тем временем в Министерстве иностранных дел Украины ранее сообщали о том, что новая встреча в "нормандском формате" может состояться этим летом. По материалам: Интерфакс-Украина /

