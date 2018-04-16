Макрон: Мы не объявили войну режиму Асада в Сирии

Президент Франции подчеркнул, что удары по Сирии были сигналом, что применение химического оружия не останется без реакции

Президент Франции Эмманюэль Макрон после совместных ударов с США и Великобританией по Сирии подчеркнул, что Франция не объявляла войну режиму Башара Асада. Об этом сообщает France24.

Макрон подчеркнул, что считает удар по химическим объектам аргументированным и законным. По его словам, необходимо было послать сигнал, что применение химического оружия против гражданского населения не останется безнаканным.

"У нас есть абсолютная международная легитимность в этом случае", - подчеркнул президент Франции.

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия. Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля - тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.