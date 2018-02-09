Макрон напомнил Путину, что Минские соглашения нужно соблюдать

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил необходимость немедленного осуществления предложенных Францией и Германией гуманитарных мер для разрешения конфликта на Донбассе.

"В связи с российско-украинским кризисом президент Республики отметил, что реализация Минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - говорится в релизе на сайте Елисейского дворца в пятницу.

Ранее в Кремле также подтвердили, что Путин и Макрон обсуждали Украину. "Обсуждалась также ситуация на Украине с акцентом на необходимость полной реализации "Минского комплекса мер" как основы мирного разрешения", - говорится в сообщении.

Ранее российский политолог Лилия Шевцова заявила, что Россия потерпела стратегическое поражение в Украине, один из показателей этого - отказ от идеи так называемой "Новороссии". Сейчас же Кремль пытается пойти на примирение с Западом, прежде всего с США.