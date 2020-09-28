Макрон обіцяв підтримати санкції щодо Білорусі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у Литві в понеділок про те, що підтримає санкції щодо Білорусі, повідомляє Bloomberg.

"У нас є спільна мета і надія щодо того, що ми можемо зайнятися санкціями в найближчому майбутньому", - сказав Макрон на прес-конференції з литовським президентом Гітанасом Науседою.

Він заявив про необхідність "почути про прагнення демонстрантів до свободи" і закликав владу Білорусі "покласти край довільним арештам".

Французький президент також повідомив про намір провести зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка нині перебуває в Литві.

Як передає агентство BNS, зі свого боку Науседа заявив про єдину з Макроном позицію. "Щодо питання про Білорусь ми дійшли єдиної думки - ЄС не може витрачати час даремно, а має зробити все, щоб ці санкції, які обговорювалися і пропонувалися, були затверджені вже на найближчому засіданні Європейської ради", - сказав він.

В кінці вересня країни Балтії вже оголосили санкції стосовно президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 29 посадових осіб. Їм заборонено в'їзд до Литви, Латвії та Естонії.

Євросоюз також розглядає питання про введення санкцій, однак рішення поки не прийнято. Рада ЄС має намір розглянути це питання на саміті в Брюсселі, який запланований на 1-2 жовтня.

У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, що пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.

Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Тихановську - 10,12%.

Опозиція не визнала оголошені владою результати виборів, вважає їх сфальсифікованими.