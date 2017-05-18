Макрон обсудил с Путиным будущее "нормандского формата"

Президент России Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон договорились о взаимодействии в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента России по результатам телефонного разговора Путина и Макрона, передают Українські Новини.

"Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию "внутриукраинского кризиса на основе "минских договоренностей", - сказано в нем.

Также отмечается, что Путин и Макрон обсуждали возможности предстоящих личных контактов.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко намерен 20-21 мая провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине о подготовке встречи в "нормандском формате".

Эмануель Макрон в понедельник посетил в понедельник Берлин, где встретился с Ангеллой Меркель и обсудил, в том числе, и ситуацию в Украине.