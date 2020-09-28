Макрон планує зустрітися з Тихановською у Литві

Президент Франції Еммануель Макрон готовий зустрітися з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською під час свого візиту до Литви.

Про це повідомляє France-Presse.

Зазначається, що Макрон зустрінеться з Тихановською 29 вересня. Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона зі Світланою Тихановською планують у вівторок під час його візиту до Литви.

За даними агентства, Макрон проведе зустріч з Тихановською у Вільнюсі у вівторок вранці.

До слова, Тихановська назвала Путіна "мудрим" і заговорила про дружбу з Росією

Як відомо, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановска - 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.