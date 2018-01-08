Макрон подарил главе Китая кавалерийского коня

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину коня по кличке Везувий, входившего в президентский кавалерийский корпус.

Об этом сообщает Reuters.

В 2014 году во время визита в Париж Си Цзиньпин восхитился тем, что его сопровождали 104 французских всадника.

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Макрон прибыл в Китай с трехдневным визитом. Здесь он намерен обсудить развитие китайско-французских отношений, а также попытаться продвинуть французский бизнес на китайский рынок.

К слову, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи на день рождения президента РФ Владимира Путина и подарил ему пододеяльник с изображением себя и российского лидера.