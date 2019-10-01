Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полной поддержке возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом он сообщил во время выступления на осенней сессии Ассамблеи во вторник, 1 октября, передает Европейская Правда.

По его словам, Россия является европейской страной, а ее народ очень близок к "европейскому гуманизму".

"Я полностью поддерживаю сделанный выбор, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Я уверен, что российский народ очень близок к европейскому гуманизму", - подчеркнул он.

Он также считает, что Европу ждали бы негативные последствия, если Россия бы не вернулась в ПАСЕ.

Президент Франции также заявил, что таким решением Совет Европы призвал Россию решить ряд конфликтных вопросов, которые связаны с Приднестровьем, Кавказом, Грузией и Украиной.

В конце своей речи Макрон выразил обеспокоенность по поводу местных выборов в РФ. Он обратил внимание на массовые протесты по всей территории государства, а также на неправомерные действия спецслужб по отношению к участникам протеста.

NewsOne

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