Макрон і Путін обговорили події в Білорусі

Президент Франції Еммануель Макрон і російський президент Володимир Путін обговорили ситуацію, що склалася в Білорусі. Про це 18 серпня повідомляє пресслужба Кремля.

Путін, зокрема, наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки і тиску на білоруське керівництво.

Співрозмовники висловили зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні ситуації в Білорусі.

Раніше повідомляли, що події в Білорусі з Путіним обговорила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Вибори в Білорусі відбувалися без незалежних міжнародних спостерігачів. Після закриття виборчих дільниць 9 серпня в кількох містах розпочалися протести, які тривають до сьогодні. До акцій долучилися трудові колективи найбільших білоруських підприємств. Мітингувальники звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових виборів. Для розгону протестувальників силовики застосовували спецзасоби, зокрема в Мінську вони використовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Під час протестів затримали приблизно 7 тис. демонстрантів, сотні дістали травми й поранення. Відомо про двох загиблих. За інформацією міністерства внутрішніх справ Білорусі, станом на 17 серпня у слідчих ізоляторах Білорусі залишається 122 затриманих на акціях протесту.

16 серпня в Білорусі відбувся найбільший в історії мітинг - на опозиційну акцію протесту в Мінську, за оцінками білоруських журналістів, вийшло понад 200 тис. осіб.

Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська, яка після виборів поїхала до Литви, сказала, що готова стати національним лідером і незабаром провести нові президентські вибори.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко не згоден на умови опозиції, він заявив, що, поки його не вб'ють, інших виборів у країні не буде.

