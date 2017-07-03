Макрон решил лично поговорить с Путиным о России-агрессоре

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести ряд встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщил источник в Елисейском дворце, информирует "ДС" со ссылкой на РИА Новости.

В частности, французский президент планирует провести беседу с Путиным в развитие версальской встречи, которая состоялась в рамках визита российского президента во Францию в конце мая.

Что касается Трампа, переговоры с ним пройдут 13 июля: американский лидер приглашен в Париж на День взятия Бастилии - национальный праздник Франции, отмечаемый 14 июля.

По словам источника, насыщенная повестка саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, не помешает проведению Макроном ряда двусторонних встреч. Так, уже запланированы контакты с лидерами Австралии, Аргентины, Китая, Южной Кореи, а накануне саммита G20 Макрон в Париже встретится с президентом Мексики.

Как сообщала "ДС", 26 июня на встрече в Париже с президентом Украины Петром Порошенко президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию агрессором.

"Надо понимать, что агрессия происходит из России - то есть, агрессором является Россия, а не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконным, поэтому мы все знаем, кто развязал войну и ту ситуацию, в которой мы находимся. То есть, мы должны из этого выйти в рамках Минских соглашений и я действительно верю, что обе стороны должны выполнить свои обязательства. Я думаю, у нас есть несколько месяцев для того, чтобы в рамках этих соглашений достичь успеха", - сказал он.

Также Макрон заявлял, что Франция не признает аннексию Крыма Россией и считает ее незаконной.