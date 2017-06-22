Макрон сформировал новое правительство Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон представил обновленное правительство после ряда подавших в отставку министров. Об этом сообщает DW.

"Макрон представил новое правительство, где были заменены ряд министров, которые ушли в отставку из-за коррупционного скандала вокруг партии MoDem", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в новом кабинете насчитывается 28 министров, половина из них женщины, и половина - мужчины. А некоторые вакантные должности заняли малоизвестные в политике люди.

Так, судья Конституционного суда Франции Николь Белюбе была назначена президентом на должность Министра юстиции. А министерство по европейским делам возглавила Натали Луазо, директор Национальной школы администрации Франции, в которой училось много представителей политической элиты страны, включая Макрона.

Сообщается, что Министром обороны Франции была назначена Флоранс Парли, ранее отвечавшая за бюджетные вопросы в министерстве экономики Франции, последние годы занимавшая должность топ-менеджера во французской национальной железнодорожной компании SNCF.

Жак Мезар, ранее возглавлявший министерство агропромышленной политики, стал министром территориального планирования. А аграрным ведомством будет руководить бывший социалист Стефан Травер.

Напомним, ранее сообщалось, что два министра отказались войти в состав нового французского правительства.