Макрон в интервью рассказал про "нелегальные украинские банды"

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью правому журналу Valeurs Actuelles заявил о планах бороться с нелегальной миграцией, упомянув при этом "нелегальные украинские банды", передает DW.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал он. Читайте также:Путин и Макрон обговорили по телефону вопрос разведения сил на Донбассе

Заявление Макрона раскритиковали, указав, что таким образом он "подыгрывает французским сторонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правой популистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году".

В правительстве выступили на защиту Макрона и отметили, что президенту важно обращаться ко "всем французам через все средства информации".