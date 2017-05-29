Макрон встретился с Путиным в Версале, президенты удалились на переговоры за дверями

Сегодня, 29 мая, французский лидер Эмманюэль Макрон принял в Версальском дворце президента государства-оккупанта Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает RFI.

Президенты обменялись рукопожатием и удалились на переговоры за закрытыми дверями.

Ожидается, что после двусторонней встречи оба примут участие в пресс- конференции, после чего отправятся в Большой Трианон на территории Версальского парка, где открывается посвященная Петру Первому выставка.

До начала встречи французские СМИ сообщили, что российский лидер опоздал.

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По версии Кремля, президенты в первую очередь обсудят двусторонние отношения и борьбу с терроризмом, в Париже заявили, что основной темой также будет Украина.

8 мая 2017 года Макрон победил на выборах президента Франции, получив более 66% голосов во втором туре. Во время предвыборной гонки он, в отличие от неудачливых конкурентов, не использовал риторику отмены или смягчения антироссийских санкций, а также не говорил о том, что Франции "нужно сближаться" с Россией.