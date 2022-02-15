Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР"

Президент Франції Еммануель Макрон закликав російського президента Володимира Путіна не визнавати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Путін пояснив, що не схвалював ініціативу Держдуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми зберігаємо пильність і просимо (Путіна, - ред.) не виконувати прохання Державної думи", - заявив представник Єлисейського палацу.

Також за його словами, Путін пояснив Макрону, що ініціативу російського парламенту не було ним схвалено.

Нагадаємо, сьогодні Державна дума Російської Федерації звернулася до Путіна із проханням про визнання "ЛДНР".

Сам він сьогодні дав ухильну відповідь на запитання, чи планує він виконати це прохання, і заявив, що "зробить усе необхідне" для вирішення проблем Донбасу.