Макрон заявил о наличии доказательств применения химоружия в Сирии

Франции располагает доказательствами применения президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканала TF1.

"Мы имеем доказательства того, что на прошлой неделе использовалось химическое оружие, по меньшей мере хлор, и что оно использовалась режимом Башара Асада", - сказал Макрон.

Он отметил, что ежедневно связывается с президентом США Дональдом Трампом, и что они советуются относительно ответа на применение химоружия, что случится тогда, когда это будет "наиболее эффективным и полезным".

По убеждению Макрона, в Сирии была преодолена "красная линия", за которой должен быть предоставлен ответ, чтобы "уничтожить возможность режима осуществлять химические атаки".

Макрон также сообщил, что стремится избежать эскалаций. "Франция в любом случае не позволит эскалацию или чего-нибудь, что может навредить региональной стабильности. Но мы не можем разрешить режимам, которые считают, что могут безнаказанно нарушать международное право наихудшим из возможных способов, так действовать", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет участвовать в военных действиях против сирийского правительства. "Я хочу отметить, что еще не было принято никаких решений", - сказала Меркель.

Она добавила, что Германия поддерживает любые действия, подразумевающие, что использование химического оружия неприемлемо.

Голос Столицыhttp://gs.fm/news/20180412/7492824.html