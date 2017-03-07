Малайзия обвинила Северную Корею в захвате своих граждан в заложники

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что запрет гражданам Малайзии покидать КНДР - "отвратительный" акт, который является "захватом в заложники" и нарушает все нормы международного права.

Власти Малайзии отреагировали на запрет гражданам страны покидать территорию Северной Кореи. Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что это "отвратительный" факт, который является "захватом заложников" и нарушает все нормы международного права.

Он также заявил, что поручил полиции предотвратить выезд за пределы всех граждан Северной Кореи, "пока не будет уверенности в безопасности граждан Малайзии в КНДР".

Агентство со ссылкой на слова чиновнка из Министерства иностранных дел Малайзии отмечает, что в КНДР проживает 11 малайзийцев, а в Малайзии проживают сотни граждан КНДР.

Сегодня гражданам Малайзии запретили покидать территорию Северной Кореи.

5 марта власти Северной Кореи заявили, что посол Малайзии Мохамад Низан Мохамад должен покинуть страну. Мохамада выслали в ответ на решение выслать из Малайзии посла Северной Кореи Кан Чхоля за критические высказывания о расследовании смерти в Куала-Лумпуре брата главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам был убит 14 февраля в Малайзии. По словам очевидцев преступления, женщина покрыла голову Ким Чен Нама тканью, пропитанной жидкостью. Жертва обратилась к медикам, но впоследствии умерла.

Эксперты заявляли, что убийцы Ким Чен Нама применили отравляющее вещество нервно-паралитического действия, известное как ВИ-газ. Большинство стран признало это вещество запрещенным видом химического оружия, нескольких граммов которого достаточно для массовой гибели людей.

Одна из задержанных по подозрению в убийстве, индонезийка Сити Айши, заявила, что ей заплатили за то, чтобы она "разыграла нескольких мужчин".

Спецслужбы Южной Кореи считают, что организовать убийство Ким Чен Нама могли четыре сотрудника министерства государственной безопасности КНДР и два сотрудника министерства иностранных дел этой страны.