Малайзия отменила безвизовый режим с КНДР из-за убийства Ким Чен Нама

Малайзия приняла решение отменить безвизовый режим с Северной Кореей после убийства в аэропорту Куала-Лумпур брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нама. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамид сообщил, что граждане Северной Кореи должны будут получит визу для въезда на территорию Малайзии. Такой режим вводится с 6 марта.

Малайзия была одной из немногих стран, куда могли без виз путешествовать граждане КНДР.

Напомним, 13 февраля в Малайзии убили брата Ким Чен Ына, позже стали известны детали убийства. США уверены, что Ким Чон Нам убит северокорейскими спецслужбами. podrobnosti.ua сообщали о задержании двух женщин, подозреваемых в убийстве, была названа сумма, которую им заплатили за преступление. Накануне в Малайзии завершили вскрытие и опубликовали видео нападения. Также мы писали о том, что вещество, которым отравили Ким Чон Нама, оказалось химическим оружием. Кроме того, Южная Корея назвала организаторов убийства.