Малайзия попросила Интерпол помочь задержать убийц Ким Чон Нама

Полиция Малайзии заявила, что четверым подозреваемым удалось в день убийства брата Ким Чен Ына вернуться в Северную Корею, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что для поимки подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама, которые успели скрыться в КНДР, полиция Малайзии решила обратиться за помощью к Интерполу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Южная Корея обвинила КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына. "Все пятеро подозреваемых в этом деле являются выходцами из Северной Кореи", - добавили в министерстве.

Напомним, в Малайзии официально подтвердили убийство брата руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Его убила неизвестная в аэропорту Куала- Лумпура. В интернете обнародована видеозапись нападения на Ким Чен Нама.

