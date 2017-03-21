Манафорт опроверг связи с Россией

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в понедельник, 20 марта, опроверг свою причастность ко взлому переписки штаба Демократической партии, а также связи с российским правительством.

"Предположения, что я когда-либо работал в сговоре с кем-нибудь, чтобы взломать электронную почту или стремлюсь подорвать интересы США, являются ложными," - цитирует Манафорта USA Today.

"Несмотря на постоянный контроль и намеки, никаких фактов или доказательств, подтверждающих эти утверждения, не будет. Я разочарован тем, что кто-то серьезно относится к заявлениям отдельных лиц с явными политическими мотивами и явной попыткой опорочить меня и легитимность избрания Трампа президентом", - добавил политтехнолог.

Напомним, ранее Генпрокуратура Украины выступила с намерением допросить бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта по делу о коррупции.

Политический консультант Пол Манафорт сотрудничал с партией Оппозиционный блок и организовал тайную операцию по лоббированию в Вашингтоне Партии регионов во время правления Виктора Януковича.