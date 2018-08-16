Манафорт получал деньги с кипрских счетов Ахметова, Левочкина и Колесникова, - журналист

Манафорт получал деньги с кипрских счетов Ахметова, Левочкина и Колесникова, - журналистЭкс-глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт получал деньги за консультационные услуги с кипрских счетов Рината Ахметова, Бориса Колесникова и Сергея Левочкина.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Руслан Петричка, который непосредственно был на заседании суда по делу Манафорта, передает Громадське.

"Они (прокуроры - ред.) объясняли присяжным, откуда у Манафорта такое большое состояние, а именно они доказывали, что Пол Манафорт получал эти деньги непосредственно за консультативные услуги в Украине от команды Виктора Януковича, позже - "Оппозиционного блока"", - рассказал журналист.

По словам Петрички, прокуроры заявили, что деньги приходили из Киева на кипрские счета Ахметова, Колесникова и Левочкина, а уже с их счетов переводились на кипрские счета Манафорта.

Журналист также рассказал, что в 2014 году Манафорт последний раз получил деньги из Украины и после этого начал испытывать финансовые трудности. Поэтому он брал кредиты, обманывая банковские учреждения в отношении собственных доходов.

Кроме того, Петричка отметил, что в суде не говорили о вероятном участии Манафорта по делу о вмешательстве России в выборы в США.

Во время судебного заседания, защита Манафорта отказалась вызвать свидетелей, потому что боялась, что прокуратура получит компрометирующую информацию во время перекрестного допроса. Сам Манафорт не воспользовался возможностью выступить, потому что также боялся вопросов от стороны обвинения.

15 августа присяжные отправятся в совещательную комнату для вынесения приговора. Решение должно быть единогласным.

Другое дело в отношении Манафота будет рассматриваться в суде Вашингтона в сентябре 2018 года.

Пола Манафорта обвиняют по 18 пунктам. Большинство из них связаны с финансовыми махинациями, в частности речь идет о коррупции, отмывании денег через иностранные счета, уклонении от уплаты налогов, незарегистрированную работу на иностранные правительства и тому подобное.

В фокусе дела, по которому его начали судить, - работа Манафорта на украинских политиков с 2005-го по 2014 год. Тогда он консультировал "Партию регионов" и Виктора Януковича, а также сотрудничал с украинскими олигархами - Ринатом Ахметовым, Сергеем Левочкиным и другими.

Спецпрокурор США Мюллер заявил, что Манафорт заработал более 60 млн долларов в Украине.

Манафорта обвиняют в том, что он получил более 12 млн долларов от Партии регионов с 2007 по 2009 год. Спецпрокурор США Мюллер обнародовал список из 500 вещественных доказательств по делу Манафорта.

Экс-политтехнологу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.

Ранее бывший партнер экс-главы предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рик Гейтс - заявил, что Манафорт помогал Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. Об этом Гейтс заявил на судебном заседании по делу Манафорта.

В Администрации президента подтвердили, что Манафорт предлагал свои услуги Порошенко, но получил отказ.