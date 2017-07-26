Манафорт в сенате США дал показания по делу о России

Экс-глава предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт дал показания в комитете по разведке сената США, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, ссылаясь на источник в сенате, показания Манафорта касались исключительно встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

По словам другого собеседника издания, Манафорт согласился на дополнительные интервью с комитетом сената.

"Пол Манафорт встретился утром, согласно предварительному соглашению с представителями двух партий в комитете по разведке сената и полностью ответил на все вопросы", - сообщил представитель Манафорта агентству Reuters.

Ранее зять и советник президента США Джаред Кушнер на слушаниях в сенате отверг обвинения в связях с Россией и нарушениях во время предвыборной кампании.

Напомним, министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в президентскую предвыборную кампанию в США в 2016 году. На эту должность назначен Роберт Мюллер, который был главой ФБР с 2001 по 2013 год.

Кроме спецпрокурора, вопрос о том, вмешивалась ли Россия в выборы и вступала ли в сговор с кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа, рассматривают и несколько комитетов американского конгресса.

Москва отрицает любое вмешательство, а Д.Трамп говорит, что его кампания не вступила в сговор с Россией.