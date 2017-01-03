Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма незаконной

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией "не была нелегальной".

Об этом сообщает "Радио Франция".

"Я абсолютно не считаю, что была нелегальная аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - сказала лидер "Нацфронта" в эфире французской радиостанции RMC.

В законодательстве Украины не прописан механизм проведения местных референдумов. К тому же вопросы государственного значения, такие как отделение части территории, не могут решаться на местном уровне. Опрос, который, по мнению России, легализирует аннексию, проводился на территории АР Крым и города Севастополя в условиях вооруженной оккупации.

Также Ле Пен заявила, что в случае ее избрания на пост президента, Франция покинет эту организацию, "по крайней мере, в составе ее командования".

Напомним, что Марин Ле Пен сейчас один из самых рейтинговых кандидатов во Франции. Согласно последним соцопросам, она проходит во второй тур, где встретится, скорее всего, с представителем партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.