Марк Цукерберг выступил перед Европарламентом

22 мая основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в Европейском парламенте и ответил на вопросы относительно скандала вокруг утечки данных пользователей социальной сети и вмешательства России в выборы в США и других странах. Как отмечает "Медуза", в отличие от встречи с сенаторами США, встреча с парламентариями была довольно короткой, чуть больше 75 минут, поэтому на многие вопросы Цукерберг ответить не успел, но пообещал сделать это в письменном виде.

"В 2016 году мы были слишком медленными, чтобы заметить российское вмешательство в президентские выборы в США через Facebook. В то время мы были более сосредоточены на более традиционных видах кибератак и, когда мы фиксировали их, мы сообщали пользователям. Но мы не были готовы к скоординированным кампаниям по дезинформации, о которых знаем сейчас. С тех пор мы вложили много средств в защиту честного избирательного процесса, сделав проведение подобных атак на Facebook гораздо более сложным. И я уверен, что в будущем мы исправим положение, потому что мы уже внедрили множество усовершенствований в ходе других выборов с 2016, включая выборы во Франции, Германии и внеочередные выборы в Алабаме. Мы работаем с правительствами и другими технологическими компаниями и делимся информацией об угрозах в режиме реального времени... Мы также используем передовые технологии, включая искусственный интеллект, для того, чтобы удалить фейковые аккаунты, которые распространяют фейковую информацию и используются для дезинформации и дурной рекламы", - заявил Цукерберг.

Он также добавил, что на данный момент Facebook проверяет каждое приложение, которое собирает данные пользователей, включая те, которые делают это давно. Подобная работа займет несколько месяцев и призвана исключить возможность утечки данных пользователей и использование их в политических целях. "Мы в два раза (до 20 тысяч человек) увеличили количество сотрудников, которые работают над вопросами безопасности. Все наши усилия скажутся на нашей прибыли, но безопасность людей всегда будет для нас важнее максимизации прибыли", - отметил основатель Facebook.

Цукереберг подчеркнул, что социальная сеть будет полностью готова к исполнению европейского законодательства о персональных данных к 25 мая, то есть, ко дню, когда оно вступит в силу.В последнее время крупнейшей мировой соцсети не везет - ее сотрясают мощные скандалы, из-за которых компания переживает не лучшие времена. Недавно, например, новозеландский программист обвинил компанию в сборе данных пользователей, которые связаны со звонками и сообщениями, причем подтвердил свои обвинения документально.

Также стал известен внутренний меморандум Facebook, который летом 2016 года разослал топ-менеджер компании Эндрю Босуорт, в нем описывается "доктрина" соцсети, согласно которой любые средства хороши для её роста. В своем письме Босуорт, который на тот момент занимал пост вице-президента компании, писал об "уродливой правде" - о том что привлечение пользователей оправдано, даже если оно достигается сомнительными методами и может нести угрозу людям.

Напомним, при этом в Канаде началось расследование в связи с возможным злоупотреблением персональными данными пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica. Согласно заявлению Facebook, профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал на платформе соцсети приложение "This is your digital life", которое запрашивало у пользователя разрешение на доступ к личной информации. Позже собранные таким образом данные 270 тысяч пользователей были переданы третьим лицам.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что компания Cambridge Analytica, которая работала над кампанией президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей.

Позднее стало известно, что скандал вокруг утечки данных задел как минимум 87 миллионов пользователей соцсети, хотя ранее говорили о 50 миллионах.

По материалам: Медуза