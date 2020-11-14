"Марш мільйонів": прихильники Трампа протестують у Вашингтоні

У Вашингтоні 14 листопада почався масшабний мітинг на підтримку Дональда Трампа. Прибічники американського політика вимагають перерахунку голосів на виборах.

Учасники маршу заявляють, що "підтримують Трампа, країну та вільні вибори", про це повідомляє The Guardian.

Акція протесту отримала назву "Марш мільйонів MAGA". Абревіатура розшифровується як "Make America Great Again". Це гасло Трамп використовував, зокрема, у попередній президентській кампанії.

Масштабна хода розпочалася біля Національного монумента Джорджу Вашингтону. Її учасники тримають у руках прапори США, плакати з ім'ям Трампа та гаслами "Ще 4 роки".

Марш на підтримку Трампа у Вашингтоні / Фото AP

Зауважимо, що мітинг організовує ультраправе угруповання Proud Boys. Проте приєднуються до нього не лише радикали, а й звичайні американці, які приїжджають з різних регіонів США.

Повз демонстрантів проїхав кортеж Трампа. Чинний президент США прямував до поля для гольфу на півночі Вірджинії. ЗМІ повідомляють, що він обрав такий маршрут навмисно.

Вибори президента США: що відомо Провідні американські ЗМІ, які проводять паралельний підрахунок голосів, заявили про переконливу перемогу Байдена на президентських виборах. 7 листопада Джо Байден звернувся з промовою до нації, в якій заявив про свою перемогу. Водночас Трамп заявив, що вимагатиме перерахунку голосів. Детальніше про перебіг подій на виборах у США у 2020 році - читайте за посиланням.

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