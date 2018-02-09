Мартин Шульц отказался возглавить МИД Германии в новом правительстве Меркель

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц отказался возглавить Министерство иностранных дел Германии в новом правительстве Ангелы Меркель, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на немецкие СМИ. Свой неожиданный отказ от должности он объяснил тем, что считает внутрипартийные дискуссии вокруг его кандидатуры угрозой успешному одобрению коалиционного соглашения на партийном съезде СДПГ 4 марта.

"Я заявляю о своем отказе присоединиться к федеральному правительству и в то же время искренне надеюсь, что это закончит кадровые дебаты в рядах СДПГ. Мы все творим политику ради людей этой страны. Это означает, что мои личные амбиции стоят ниже интересов партии", - написал Шульц в своем Twitter.

Ich verzichte auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind. Wir alle machen f"ur Politik die Menschen in diesem Land. Dazu geh"ort, dass meine pers"onlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zur"uckstehen. - Martin Schulz (@MartinSchulz) 9 лютого 2018 р.

Ранее стало известно, что Мартин Шульц займет пост министра иностранных дел в новом кабинете министров Ангелы Меркель.

Как сообщалось накануне, после долгих переговоров блок Ангелы Меркель ХСС/ХДС и Социально-демократичная партия Мартина Шульца наконец-то достигли соглашения о новом коалиционном правительстве и определились с распределением министерских портфелей. Социал-демократы получат три ключевых министерства: иностранных дел, финансов, а также труда и социального обеспечения. В то же время, соратникам канцлера отойдет руководство экономикой, обороной и пост главы министерства внутренних дел. Эту должность получит лидер сестринской партии Ангелы Меркель Христианско- социального союза Хорст Зеехофер

По материалам: Европейская правда