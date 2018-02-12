Маск — новый Гагарин? (Observador, Португалия)

Хотя русские проигрывают в космической гонке, они все равно «талантливее» американцев

Похоже, наши герои поменялись ролями. На этот раз запуск Falcon Heavy удивил русских настолько, насколько когда-то американцев озадачил первый космический полет Юрия Гагарина.

Успешный запуск Falcon Heavy не только знаменует собой начало новой эры в освоении космоса, но и со всей очевидностью демонстрирует отставание российской космической промышленности от североамериканской.

Вот почему удачное испытание самой мощной ракеты в мире стало настоящим «ударом под дых» для российской космической отрасли. Реакцией на него стали исполненные тревоги комментарии российских ученых и абсурдные заявления политиков, которые уже не знают, что придумать, чтобы скрыть технологическое отставание, на которое сами же и обрекают Россию.

Похоже, наши герои поменялись ролями. На этот раз запуск Falcon Heavy удивил русских настолько, насколько когда-то американцев озадачил первый космический полет Юрия Гагарина.

© SpaceX Flickr



На открытии финала конкурса «Лидеры России» первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов, среди прочего известный тем, что перевозит своих породистых собак на личном самолете, торжественно произнес: «Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски — вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты. Среди вас будут создатели Tesla и всего остального».

Однако подчеркнул: «Я уверен, что русский народ — более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы».

Иначе быть и не могло: мы проигрываем гонку, но тем не менее мы — лучше всех. Что это, как не повторение самой примитивной советской пропаганды, которая без устали твердила, что СССР нет равных «в балете и в космосе»?

Вместо того, чтобы наживаться на последних остатках советского наследия, российским политикам следовало бы поразмыслить о том, как создать мощный научный и технологический импульс.

Но, похоже, это их не особенно волнует. Отставание будет только расти, потому что в России космические проекты находятся в руках государственных компаний, таких как Роскосмос (Российское космическое агентство), которые отличаются тяжеловесными бюрократическими структурами и насквозь коррумпированы (взять тот же новый космодром «Восточный», куда слили много миллионов долларов). Поэтому весьма понятна реакция представителя Роскосмоса Игоря Буренкова, который увидел в запуске Falcon Heavy рекламную акцию накануне собрания акционеров производителя электромобилей Tesla.

В то время как руководители «Роскосмоса» имеют миллионные зарплаты, инженеры, работающие на заводах, где собирают ракеты, получают копейки. Согласно сайту «Военное обозрение», ежемесячный оклад российского инженера, работающего в области космонавтики, составляет от 220 до 300 евро. Месячная зарплата слесаря, который трудится в той же области, может достигать 500 евро. По мнению экспертов, этим отчасти объясняются провалы в российских космических испытаниях. Так, во вторник было объявлено, что запуск российской ракеты «Протон-М», конкурента Falcon, уже в третий раз переносится: на март (на апрель — прим. перев.).

Богатые друзья Путина и немногие из оставшихся в живых олигархов не считают нужным вкладывать свои деньги в будущее страны, предпочитая заграничные футбольные клубы и роскошную мебель. Если мне не изменяет память, только российский магнат Михаил Прохоров обещал финансировать разработку российского гибридного автомобиля, который все никак не появится.

В 2017 году Маск обогнал все космические державы, запустив к августу минувшего года 12 ракет, в то время как Россия запустила 11, Китай — 8, а Европейский союз — 6. Расходы на запуск ракет Falcon гораздо меньше, их использование примерно на 50% сократит стоимость грузооборота. Кроме того, некоторые части ракеты могут быть использованы многократно.

Разумеется, еще слишком рано делать какие-либо выводы о преимуществах и недостатках Falcon Heavy, но это тревожный знак для космических индустрий тех стран, которые конкурируют с Маском.

Российское интернет-издание «Газета.Ru» пишет: «Да, это правда, что Россия всегда будет родиной первого космонавта на Земле и пилотируемой космонавтики. Действительно, 121 космонавт СССР и России совершили космический полет. Это правда, что мы продолжаем запускать почти ежегодно столько же ракет, сколько и самый экстравагантный американский бизнесмен Илон Маск. Но ясно, что без таких людей, как он, без индивидуального риска и коммерческого интереса российская космонавтика будет испытывать трудности с американцами».

Между тем российский популяризатор космонавтики Виталий Егоров на своей странице в Facebook оставил такой комментарий: «У меня неоднократно спрашивали различные люди: "Можем ли мы повторить успех SpaceX?" Технически можем. В конечном счете, посадка ступени или сверхтяжелая ракета — это математическая задача. Математики у нас не перевелись! У нас перевелись мечтатели».

Жозе Мильязеш