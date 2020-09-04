Маски з клапанами заборонять у літаках кілька авіакомпаній

Водночас кілька великих авіакомпаній попередили пасажирів про те, що будуть відмовляти в допуску на борт літака в разі подорожі в масці або респіраторі з клапаном.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на avianews.

"Серед таких авіаперевізників - Air Canada і Lufthansa Group, до якої входять Lufthansa, Austrian Airlines і Swiss", - йдеться на сайті.

Засоби захисту з клапаном роблять більш комфортним їх носіння і захищають пасажира шляхом фільтрації повітря, яке вдихається, проте випускають повітря назовні без очищення. Тож, маска не забезпечує належного захисту інших мандрівників. Саме цим авіакомпанії аргументують своє рішення заборонити маски з клапанами.

У Lufthansa Group також акцентували на тому, що прозорі маски на обличчя не можуть використовуватися як заміна масок, які покривають ніс і рот. Це пов'язано з тим, що такі захисні екрани блокують поширення крапель потоком повітря прямо від обличчя пасажира, однак можуть виходити збоку екрана, що також не забезпечує належного захисту.

Носіння маски має запобігти або зменшити ризик передачі інфекції від хворого пасажира. Оскільки в деяких випадках COVID-19 проходить безсимптомно, засоби, які покривають ніс і рот, зробили обов'язковими для всіх дорослих пасажирів у багатьох країнах.

Деякі авіакомпанії дозволяють з медичних причин не надягати маску, проте для цього необхідно надати підтвердження від лікаря і в деяких випадках пройти тест на коронавірус перед вильотом.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 вересня в світі зафіксовано 26 471 714 випадків COVID-19, зокрема 873 223 летальні випадки і 18 664 286 випадків одужання.