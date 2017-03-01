Матвиенко: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений, передает РИА «Новости».

«Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, мы будем анализировать [ситуацию] и принимать меры, достаточные для обеспечения национальной безопасности», — сказала Матвиенко.

Так она прокомментировала желание администрации президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону.

По ее словам, пока непонятно, на какие статьи администрация США планирует направить дополнительные расходы. По мнению сенатора, «усилия государства должны быть направлены на ликвидацию избыточного вооружения, на разоружение».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп увеличит на $54 млрд расходы Вашингтона на оборону при формировании нового бюджета Соединенных Штатов.

