Медведев назвал "чушью и какими-то бумажками" расследование о своей "тайной империи"

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал "чушью и какими-то бумажками" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о его недвижимости и активах, передают российские СМИ.

По мнению Медведева, акции протеста устраивают те, кто стремиться к достижению своих конкретных политических целей.

"Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели",- прокомментировал Медведев материалы, размещенные в интернете.

Организатора акций протеста премьер-министр назвал "судимым персонажем", который ради своих собственных интересов подставляет молодых людей.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование про недвижимость премьер-министра России Дмитрия Медведева. Сообщается, что руководитель правящей партии "Единая Россия" владеет недвижимостью по всей территории РФ.