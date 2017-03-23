Медведев опроверг слова Путина, что он болел гриппом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что не болел, опровергнув сделанное на прошлой неделе заявление президента РФ Владимира Путина, что у него грипп.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не болел в последнее время, тем самым опровергнув заявления президента РФ Владимира Путина о его проблемах со здоровьем. Об этом сообщает "Интерфакс".

14 марта в ходе совещания с членами правительства Путин заявил, что Медведев болеет гриппом.

Сегодня, 23 марта, на встрече премьера с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок один из участников заседания поздравил главу правительства с выздоровлением.

В ответ на это Медведев отметил, что "и не болел".