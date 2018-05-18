Медведев представил Путину состав нового правительства, Лавров останется главой МИДа

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину предложения по составу нового правительства. Встреча прошла в Сочи в резиденции президента Бочаров ручей.

Структура кабинета министров была утверждена 15 мая. Кардинальных изменений не произошло: создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ, Министерство образования и науки разделено на два — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования; Минкомсвязь переименована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Путин подпишет указы о назначении новых министров сегодня.