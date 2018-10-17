Медведев встретится в Брюсселе с Меркель и Юнкером

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе в четверг-пятницу.

б этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.

"Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе в четверг и пятницу в рамках заседания Азиатско- европейской встречи (ASEM)", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, Европейский союз (ЕС) должен работать над восстановлением связей с Россией. Такое убеждение высказал председатель Европейской комиссии Жан- Клод Юнкер в интервью газете Le Figaro.